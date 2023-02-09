حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم فبراير

14خدمة إلكترونية جديدة للخيول العربية الأصيلة عبر منصة نما فيفا: معركة تكتيكية منتظرة بين دياز وأنشيلوتي وصول ثاني طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا قصة لاجئ مات بالزلزال 25 فردًا من عائلته في سوريا ديوان المظالم: توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا بسبب الصيانة استبعاد حسان تمبكتي من مباراة الباطن وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة مقترح باستغلال الغبار القمري لتقليل حرارة الأرض خلل خطير وراء استدعاء 19 ألف مركبة من 3 طرازات شهيرة
أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.
عدد أرباب الأسر المستفيدة
وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 80%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 533 ألف مستفيد، مشكلين 20% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.