حساب المواطن: النفقة لا تحتسب ضمن مصادر الدخل

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أكد برنامج حساب المواطن، أن نفقة الأبناء التي تحصل عليها المرأة المطلقة لا تحتسب ضمن مصادر الدخل عند التقديم للحصول على دعم البرنامج.
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه لا ينبغي على المطلقة الإفصاح عن قيمة الدخل، مؤكدة أنه يحق للمرأة المطلقة إضافة أبنائها كتابعين في حساب الدعم الخاص بها حال عدم إضافتهم من قِبل والدهم.
وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن حقيقة ادعاءات البعض بانخفاض قيمة الدعم الخاص بشهر فبراير.
وأفاد البرنامج، أن مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاق شهر فبراير شاملاً مبلغ الدعم الإضافي بالكامل، كما دعا إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق.
يشار إلى أن برنامج حساب المواطن أودع نحو 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.
وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 80%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 533 ألف مستفيد، مشكلين 20% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وتابع أنه يتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، لافتا إلى أنه حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل، يتم التحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.