حساب المواطن: حالة السكن ونوعه لا يؤثران على الدعم

أكد حساب المواطن أن حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر على الدعم المقدم للمستفيد، مشيرًا إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، بشأن تأثير حالة السكن في قيمة المبلغ المستحق، بينما رد الحساب وأوضح أن حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر على الدعم، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق.

وأشار الحساب إلى أن معايير الاستحقاق تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مضيفًا: لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية، اضغط هنا.

دعم فبراير

وأودع الخميس الماضي برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.