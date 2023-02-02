حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي يؤثر على الدعم

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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية الإفصاح عن الراتب التقاعدي وأي مصادر للدخل كي لا يتأثر الدعم المستحق للمستفيد.
وأضاف حساب المواطن، في رده على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، أنه في حال وجود دخل تقاعدي لابد من الإفصاح عنه باختيار نوع الدخل “راتب تقاعدي” و مصدر الدخل “حسب جهة المصدر” والضغط على أيقونة حفظ.
يذكر أنه سيتم يوم الخميس المقبل الموافق 9 فبراير إيداع مستحقات المستفيدين من دفعة فبراير الجاري، للمستوفين شروط البرنامج.
وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير، نظرًا لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.
فيما أوضح حساب البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.