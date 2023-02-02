Icon

أمريكا قررت تحويل الهند لمصنع العالم الأول على حساب الصين Icon ميزة من إنستجرام تتيح مشاركة النصوص فقط Icon ملاحقة السفن الإيرانية في ممر مائي حيوي Icon لقطات تحبس الأنفاس لإنقاذ عائلتين علقتا بمياه شعيب القرين Icon حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي يؤثر على الدعم Icon ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 3.6 مليار ريال في 2022 Icon محافظ حفر الباطن يدشن ورشة التعاونيات وتعزيز قدرات المرأة العاملة Icon أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية Icon الخطوط السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى Icon ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي الأمريكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أهمية الإفصاح عن أي مصادر للدخل

حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي يؤثر على الدعم

2023-02-02 الساعة 11:12
حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي يؤثر على الدعم
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد برنامج حساب المواطن، أهمية الإفصاح عن الراتب التقاعدي وأي مصادر للدخل كي لا يتأثر الدعم المستحق للمستفيد.

وأضاف حساب المواطن، في رده على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، أنه في حال وجود دخل تقاعدي لابد من الإفصاح عنه باختيار نوع الدخل “راتب تقاعدي” و مصدر الدخل “حسب جهة المصدر” والضغط على أيقونة حفظ.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات لـ افتتاح فيا الرياض أفخم وأرقى المناطق الترفيهية

Img

موجة برد شبه قوية وتوقعات بوصول درجات الحرارة في الشمالية إلى الصفر

يذكر أنه سيتم يوم الخميس المقبل الموافق 9 فبراير إيداع مستحقات المستفيدين من دفعة فبراير الجاري، للمستوفين شروط البرنامج.

تقديم صرف الدفعة

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير، نظرًا لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.

موقف الأهلية

فيما أوضح حساب البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غوغل كروم يتوقف عن دعم ملايين الأجهزة...
تكنولوجيا

غوغل كروم يتوقف عن دعم ملايين الأجهزة...

تكنولوجيا
إصلاح جبين مكسور لمريض بتقنية التخطيط الجراحي
السعودية اليوم

إصلاح جبين مكسور لمريض بتقنية التخطيط الجراحي

السعودية اليوم
توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على...
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على...

السعودية اليوم
مبالغ خيالية يربحها هاري بعد مبيعات كتابه
العالم

مبالغ خيالية يربحها هاري بعد مبيعات كتابه

العالم
اعتقال كندي هدد البرلمان والسفارتين الأمريكية والصينية
العالم

اعتقال كندي هدد البرلمان والسفارتين الأمريكية والصينية

العالم
واشنطن تفرج عن أشهر جواسيس الحرب الباردة...
العالم

واشنطن تفرج عن أشهر جواسيس الحرب الباردة...

العالم
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف في مختلف...
السعودية اليوم

الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف في مختلف...

السعودية اليوم