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أعلن صدور نتائج الأهلية يوم أمس

حساب المواطن: مبالغ الدعم لدفعة مارس لم تصدر حتى الآن

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
حساب المواطن: مبالغ الدعم لدفعة مارس لم تصدر حتى الآن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر مارس لم تصدر حتى الآن، وفي حال انطبقت معايير الاستحقاق على المستفيد، سيشمله الدعم بتاريخ 9 مارس.

مبالغ دعم دفعة مارس

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مستفيدة، استفسرت بشأن أحقية صدور مبالغ الدعم لشهر مارس مع ظهور رسالة غير مؤهل لديها.

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وقال حساب المواطن “أهلا بك، لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مارس” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “9 مارس”، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦(اضغط هنا)⁩ ، نسعد بخدمتك”.

صدور نتائج الأهلية

وبالأمس أعلن برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس 2023.

وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”: “صدرت نتائج الأهلية للدورة 64 (شهر مارس 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا)”.

تفاصيل دفعة فبراير

وقبل أيام، أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

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