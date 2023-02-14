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من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دفعة فبراير

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دفعة فبراير
المواطن - الرياض

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بدأ برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ63 (دفعة شهر فبراير 2023م).

وأوضح حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن طلبات الاعتراض يتم استقبالها من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي “اضغط هنا“.

وقبل أيام، أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

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متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

عدد أرباب الأسر المستفيدة

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 80%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 533 ألف مستفيد، مشكلين 20% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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