حساب المواطن يرد على سؤال متى الأهلية؟

كشف حساب المواطن عن موعد الإعلان عن صدور نتائج الأهلية، موضحًا أنها تتم شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على سؤال أحد المستفيدين على موقع “تويتر”.

وقالت الخدمة “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)”.

الاعتراض على الاستحقاق

وكان برنامج “حساب المواطن”، بدأ الثلاثاء الماضي، استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ63 (دفعة شهر فبراير 2023م).

وأوضح حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن طلبات الاعتراض يتم استقبالها من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي “اضغط هنا“.

وقبل أيام، أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.