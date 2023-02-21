حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة مارس 2023

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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس المقبل.
وأوضح حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” ، أنه يمكن التحقق من أهلية المستفيدين من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية عبر الرابط (هنا).
وكان برنامج “حساب المواطن”، بدأ الثلاثاء الماضي، استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ63 (دفعة شهر فبراير 2023م).
وأوضح حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن طلبات الاعتراض يتم استقبالها من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي “اضغط هنا“.
يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.