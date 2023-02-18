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مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاق شهر فبراير شاملاً مبلغ الدعم الإضافي

حساب المواطن يكشف حقيقة ادعاءات انخفاض دعم فبراير

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
حساب المواطن يكشف حقيقة ادعاءات انخفاض دعم فبراير
المواطن - فريق التحرير

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كشف حساب المواطن يكشف حقيقة ادعاءات البعض بانخفاض قيمة الدعم الخاص بشهر فبراير.

وأفاد البرنامج، أن مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاق شهر فبراير شاملاً مبلغ الدعم الإضافي بالكامل، كما دعا إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق.

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وقبل أيام، أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

عدد أرباب الأسر المستفيدة

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 80%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 533 ألف مستفيد، مشكلين 20% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وتابع أنه يتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، لافتا إلى أنه حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل، يتم التحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.

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