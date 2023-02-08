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في حسابات المستفيدين المستوفين للشروط.

حساب المواطن يودع دعم شهر فبراير غداً

2023-02-08 الساعة 1:25
حساب المواطن يودع دعم شهر فبراير غداً
المواطن - فريق التحرير

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من المقرر أن يبدأ برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح يوم غد الخميس، إيداع دفعة شهر فبراير الدفعة 63، في حسابات المستفيدين المستوفين للشروط.

ويتم صرف دعم حساب المواطن بشكل منتظم يوم 10 من كل شهر ميلادي وفى حال توافق، يوم الصرف مع يوم إجازة أسبوعية، أو رسمية يتم صرفه في يوم قبله أو بعده.

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وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن في وقت سابق، أن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

تقديم صرف الدفعة

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.

موقف الأهلية

فيما أوضح حساب البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع “تويتر”: في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.

تفاصيل دفعة يناير

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

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