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تعني أن مجموع الدخل تجاوز الحد المانع

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا يوجد

2023-02-09 الساعة 12:18
حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا يوجد
المواطن - الرياض

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أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بحالة الدفعة لا يوجد، والتي تظهر لدى البعض، بعد إيداع الدعم لدفعة شهر فبراير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

المقصود بحالة الدفعة لا يوجد

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، رداً على تساؤلات بشأن ظهور رسالة حالة الدفعة لا يوجد والحد المانع.

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وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “إن حالة الدفعة (لا يوجد) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم”.

معايير صرف الدعم

وأكد برنامج حساب المواطن، أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وقبل ساعات أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم للدفعة الـ 63 لشهر فبراير الجاري، موضحا أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس، بمشيئة الله.

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