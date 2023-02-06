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منها الشقة الإيجار للمتزوج

حساب المواطن يوضح حالة لا تتطلب إرفاق مستندات إثبات الدخل

2023-02-06 الساعة 10:20
حساب المواطن يوضح حالة لا تتطلب إرفاق مستندات إثبات الدخل
المواطن - فريق التحرير

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أوضح حساب المواطن إحدى الحالات التي لا تتطلب إرفاق مستندات لإثبات مصادر الدخل، خاصة إذا كان المشترك حالته الاجتماعية “متزوج”.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، اليوم الاثنين، حيث سأل: أنا متزوج وعندي شقه إيجار وأريد إضافة الشقة والبرنامج يرفض، ليجيب الحساب قائلًا: في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوج” لا يتطلب إرفاق مستندات.

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صرف دفعة فبراير

في وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة 63 لشهر فبراير الجاري للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وأوضح حساب المواطن، أنه سيتم في يوم الخميس المقبل الموافق 9 فبراير، مؤكدًا أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

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