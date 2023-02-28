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سيتم دراسة الأهلية قبل دورة إبريل

حساب المواطن يوضح موقف التابع المضاف بعد 10 فبراير

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
حساب المواطن يوضح موقف التابع المضاف بعد 10 فبراير
المواطن - فريق التحرير

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أوضح حساب المواطن، الموقف حال إضافة تابع بعد تاريخ 10 فبراير من حيث بحث حالة الأهلية له.

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج عبر حسابها بموقع “تويتر، على سؤال يخص ذلك.

دراسة الأهلية

وقالت خدمة المستفيدين إنه “في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 فبراير سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر إبريل”.

نتيجة الأهلية

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بخطوات معرفة نتيجة الأهلية في البرنامج.

وأوضحت أن الخطوات تتمثل في:

1- الدخول إلى الحساب ثم “دراسة الأهلية”، ومنها يمكن معرفة (حالة الأهلية، تفاصيل أهلية التابعين، تاريخ دراسة الأهلية، حالات الأهلية السابقة، عدد المؤهلين).
2- الضغط على تفاصيل أهلية التابعين لمعرفة حالة الأهلية لهم.

ويمكن تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وإرفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

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