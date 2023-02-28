تعامل غير آدمي من الشرطة الأمريكية يتسبب في وفاة مسنة معلمة تحفز طلابها لمواجهة رهبة الاختبارات بملصقات على مركبتها حساب المواطن يوضح موقف التابع المضاف بعد 10 فبراير سر ظهور الضوء الأزرق في السماء قبل الزلزال امرأة توثق احتراق مطبخها بعد 24 ساعة من تركيبه زعيم المافيا يهرب من أصعب سجون إيطاليا بطريقة خيالية أمير القصيم يرفض قيام معلمه لمصافحته: والله ما تقوم جامعة أم القرى تفتتح أول صيدلية تعليمية بمكة المكرمة ركوب الدراجات المائية التجربة المفضلة لزوار واجهة جدة البحرية 76 إصابة كورونا و39 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة
أوضح حساب المواطن، الموقف حال إضافة تابع بعد تاريخ 10 فبراير من حيث بحث حالة الأهلية له.
جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج عبر حسابها بموقع “تويتر، على سؤال يخص ذلك.
وقالت خدمة المستفيدين إنه “في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 فبراير سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر إبريل”.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بخطوات معرفة نتيجة الأهلية في البرنامج.
وأوضحت أن الخطوات تتمثل في:
1- الدخول إلى الحساب ثم “دراسة الأهلية”، ومنها يمكن معرفة (حالة الأهلية، تفاصيل أهلية التابعين، تاريخ دراسة الأهلية، حالات الأهلية السابقة، عدد المؤهلين).
2- الضغط على تفاصيل أهلية التابعين لمعرفة حالة الأهلية لهم.
ويمكن تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وإرفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.