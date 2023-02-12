حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30 ألفًا

ارتفعت حصيلة زلزال تركيا وسوريا في كلا البلدين لتتجاوز نحو 30 ألفًا ويبدو أن الأعداد ستستمر في الازدياد بسبب الهزة الأرضية الأكثر قوة وعنفًا منذ عام 1939.

عمليات الإنقاذ مستمرة رغم تضاؤل الأمل

وبحسب وكالة رويترز، انتشل رجال الإنقاذ، اليوم الأحد، المزيد من الناجين رغم تضاؤل الأمل في العثور على أحياء تحت الأنقاض حيث مر ما يزيد عن 6 أيام على أحد أسوأ الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.

وقال سكان نازحون في مدينة كهرمان مرعش التركية، بالقرب من مركز الزلزال، إنهم أقاموا خيامًا في أقرب مكان ممكن من منازلهم المتضررة أو المدمرة في محاولة لمنع نهبهم.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالبدء في إعادة البناء في غضون أسابيع، ويأتي ذلك وسط استعداده لإجراء الانتخابات الوطنية التي من المتوقع أن تكون الأصعب عليه.

الوضع في سوريا

وفي سوريا، كانت الكارثة الأشد تضرراً في الشمال الغربي الذي يسيطر عليه المتمردون، تاركة الكثيرين بلا مأوى للمرة الثانية بعد أن نزحوا بسبب الحرب الأهلية المستمرة، علمًا بأن المنطقة لم تتلق سوى القليل من المساعدة مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وحث مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دمشق على عدم تسييس قضايا المساعدات الإنسانية.

وقال المبعوث دان ستوينيسكو لرويترز: من غير العدل إطلاقًا أن يتم اتهامنا بعدم تقديم المساعدة، في حين أننا في الواقع نفعل ذلك بالضبط منذ أكثر من عقد ونحن نفعل الكثير حتى خلال أزمة الزلزال.