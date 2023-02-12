Icon

الاتحاد الأكثر استحواذًا بالجولة الـ16 Icon فريق الإنقاذ السعودي يستجيب لصراخ طفل تحت الأنقاض Icon لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد انهيار مجمعه السكني Icon فيفا: لوسيانو فييتو قدم بطولة للتاريخ Icon الشيباني على درب الهجرة سيرًا على الأقدام Icon إنقاذ مسنة ثمانينية في تركيا بعد 152 ساعة تحت الأنقاض  Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10419.44 نقطة Icon رئيس الاتحاد الآسيوي: الهلال قدم أفضل مستوياته بمونديال الأندية Icon لقاء الرائد وأبها الأكثر دقائق لعب فعلي Icon لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا في العثور على ناجين بغازي عنتاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
من المتوقع أن تستمر الأعداد في ارتفاع 

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30 ألفًا

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30 ألفًا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت حصيلة زلزال تركيا وسوريا في كلا البلدين لتتجاوز نحو 30 ألفًا ويبدو أن الأعداد ستستمر في الازدياد بسبب الهزة الأرضية الأكثر قوة وعنفًا منذ عام 1939.

عمليات الإنقاذ مستمرة رغم تضاؤل الأمل

وبحسب وكالة رويترز، انتشل رجال الإنقاذ، اليوم الأحد، المزيد من الناجين رغم تضاؤل الأمل في العثور على أحياء تحت الأنقاض حيث مر ما يزيد عن 6 أيام على أحد أسوأ الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.

قد يهمّك أيضاً
Img

تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإسبانية قبل لقاء ريال مدريد

Img

شركة عربي آدز تواصل خططها للتوسع العالمي وتفتتح مركزًا جديدًا في الرياض

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30 ألفاً

وقال سكان نازحون في مدينة كهرمان مرعش التركية، بالقرب من مركز الزلزال، إنهم أقاموا خيامًا في أقرب مكان ممكن من منازلهم المتضررة أو المدمرة في محاولة لمنع نهبهم.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالبدء في إعادة البناء في غضون أسابيع، ويأتي ذلك وسط استعداده لإجراء الانتخابات الوطنية التي من المتوقع أن تكون الأصعب عليه.

الوضع في سوريا

وفي سوريا، كانت الكارثة الأشد تضرراً في الشمال الغربي الذي يسيطر عليه المتمردون، تاركة الكثيرين بلا مأوى للمرة الثانية بعد أن نزحوا بسبب الحرب الأهلية المستمرة، علمًا بأن المنطقة لم تتلق سوى القليل من المساعدة مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وحث مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دمشق على عدم تسييس قضايا المساعدات الإنسانية.

وقال المبعوث دان ستوينيسكو لرويترز: من غير العدل إطلاقًا أن يتم اتهامنا بعدم تقديم المساعدة، في حين أننا في الواقع نفعل ذلك بالضبط منذ أكثر من عقد ونحن نفعل الكثير حتى خلال أزمة الزلزال.

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30 ألفاً

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته
حصاد اليوم

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته

حصاد اليوم
بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...
العالم

بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...

العالم
الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان
العالم

شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان

العالم
مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...
السعودية اليوم

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...

السعودية اليوم
ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...
الرياضة

ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...

الرياضة
تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة
السعودية اليوم

تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة

السعودية اليوم