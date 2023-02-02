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أكثر من 40 قناة دولية تنقل الحفل

حضور غفيرة لحفل صوت الأرض وسط تألق النجوم

2023-02-02 الساعة 1:36
حضور غفيرة لحفل صوت الأرض وسط تألق النجوم
المواطن - فريق التحرير

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شهد حفل صوت الأرض تفاعلًا كبيرًا وحضورًا غفيرًا، مساء أمس الأربعاء، ضمن احتفالية تنظمها هيئة الترفيه، لتكريم الفنان والملحن الراحل طلال مداح، بالإضافة إلى حضور عدد من مطربي الوطن العربي، أبرزهم: نجوى كرم، أصالة، هاني شاكر، صابر الرباعي، أنغام، عبدالمجيد عبدالله، والسودانية داليا مبارك، ماجد المهندس.

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40 قناة دولية

ويعكس نقل أكثر من 40 قناة دولية لحفل صوت الأرض على الهواء مباشرة؛ الدلالة والقيمة العالية لهذا الحفل، والمكانة النفيسة التي يمثلها قيثارة الشرق الفنان طلال مداح.

 

ثقة كبيرة

كما يؤكد نقل القنوات الدولية لهذه الفعالية الكبرى الثقة الكبيرة التي اكتسبتها الفعاليات الفنية والترفيهية التي تقيمها المملكة، خاصةً وأن تكريم الفنان طلال مداح الذي قدم كثيرًا للأغنية العربية؛ يجسد وفاء المملكة لفنانيها الرواد وتقديرها العميق للفن والفنانين، في حياتهم وبعد رحيلهم.

وروّج المستشار تركي آل الشيخ للحفل من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي تويتر، معلقًا: عذراء نخت رجالها، اليوم نكرم الراحل الكبير صوت الأرض، في تجمع لا يحدث إلا في بلدنا الحبيب، تعلمنا الوفاء من قيادتنا الرشيدة، واليوم الرسالة أن كل من خدم هذه الأرض يستحق الوفاء، حفظ الله مولاي وسمو سيدي والشعب السعودي الغالي، اليوم ليلة للتاريخ.

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