حظر دخول 77 أمريكيًا رفيعي المستوى إلى روسيا

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أن موسكو أغلقت بصورة نهائية دخول 77 أمريكيًا إلى البلاد، وذلك ردًا على تورط مواطنين أمريكيين في توريد الأسلحة للنظام في كييف.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان صادر عنها اليوم قالت فيه: “ردّا على استمرار واشنطن في توسيع قائمة المواطنين الروس الخاضعين لعقوبات شخصية، فإن الدخول إلى أراضي روسيا الاتحادية مغلق نهائيا أمام 77 أمريكيًا “، بحسب ما نقلت وكالة “تاس الروسية”.
وبيّنت الخارجية الروسية أنه “استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل”، تشمل “قائمة المحظورين” هذه المرة المواطنين الأمريكيين الذين يترأسون سلطات الدولة، وعددا من الإدارات الفيدرالية، وكذلك الشركات المتورطة في توريد الأسلحة إلى نظام النازيين الجدد في كييف.
وذكرت الخارجية أنه “لم تؤثّر العقوبات على السياسيين والمسؤولين المشاركين في تكوين وتنفيذ الدورة المناهضة لروسيا فحسب، بل أثرت أيضا على بعض أفراد عائلاتهم”.
كما أكّدت الخارجية الروسية أن الإجراءات العدائية التي تقوم بها واشنطن ضد موسكو سيتم رفضها وضربها حتى ترتد على الولايات المتحدة نفسها.
وأردفت في بيانها: “نؤكد مرة أخرى من أجل فهم أفضل في واشنطن أن أي أعمال عدائية ضد روسيا، بما في ذلك رفع دوامة العقوبات، سيتم رفضها وسترتد على الولايات المتحدة نفسها”.
يُشار إلى أن قائمة الحظر الروسية الجديدة تشمل الأمريكيين من حكام الولايات أو ممثليها.