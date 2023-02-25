حفرة غامضة تثير الرعب في تركيا بعد الزلزال

أثارت ظاهرة غريبة بمدينة قونية في تركيا الكثير من التساؤلات، بعدما رصد سكان منطقةٍ في المدينة حفرة عملاقة تشكّلت فجأة وظهرت بعد نحو عشرين يومًا من الزلزال المميت الذي ضرب تركيا يوم السادس من فبراير الجاري.



وتخوّف السكان من وجود علاقةٍ بين ظهور الحفرة التي تبلغ مساحتها 1400 متر بعمق 12 مترًا وقطر 37 مترًا، والزلزال الذي تلته آلاف الهزّات الارتدادية وأودى بحياة حوالي 50 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة.

ومع ذلك، بدد مدير مركز أبحاث الزلازل والتطبيقات في جامعة دوكوز إيلول، والأكاديمي والأستاذ الجامعي حسن سوزبيلير، مخاوف سكان منطقة الرشادية في ولاية قونية من الحفرة التي عثروا عليها أخيرًا مستعبدًا وجود أي ارتباطٍ بينها وبين الزلزال المميت.

وتابع بحسب موقع العربية أن آلية تشكّل هذه الحفرة تختلف عن الزلزال، وبالتالي لا يوجد علاقة مباشرة بينهما، رغم العثور عليها بعد نحو 20 يومًا من الزلزال الذي ضرب 10 ولاياتٍ تركية جنوب البلاد وعدّة محافظاتٍ سورية تقع شمال وغرب ووسط البلاد.

الحفرة تشكل خطرًا من نوع آخر

ورغم عدم وجود علاقةٍ مباشرة بين الحفرة التي أثارت الذعر لدى سكان قونية والزلزال، إلا أنها قد تشكل خطرًا على المنطقة التي تتواجد فيها لاسيما مع إمكانية اتساعها أو تمددها بفعل أي زلزالٍ قد تشهدها المنطقة لاحقًا.

واستطرد أن هذه الحفرة قد تشكل خطرًا على المناطق المحيطة بها، كاشفًا عن أسبابٍ أخرى أدت إلى ظهورها وهي غير مرتبطة بالزلزال الذي ضرب مدينة قونية قبل أيام.

أسباب ظهور الحفرة الغامضة

وأضاف أن هذه الحفرة طبيعية وغير مرتبطة بالزلزال، لكن ظهورها كان نتيجة استخراج المياه الجوفية في منطقة قريبة منها وهو ما أدى إلى ظهور هذه الحفرة التي تبدو وكأنها ثقوب في باطن الأرض جرّاء حركة المياه.