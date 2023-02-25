Icon

ترتيب دوري روشن بعد فوز الباطن والنصر Icon سياسي روماني يستحم أثناء اجتماع رسمي على زووم Icon خريطة الرعب تكشف الأماكن المعرضة لخطر الزلازل القوية بالعالم Icon اكتمال 20 % من مشروع نيوم العملاق Icon أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في الشرقية Icon فوز ثمين لـ الترجي ضد الزمالك بثنائية Icon حفرة غامضة تثير الرعب في تركيا بعد الزلزال Icon هاتريك رونالدو يُهدي النصر صدارة دوري روشن Icon لص مصري ظريف سرق 112 ألف جنيه واشترى بها لحومًا للفقراء Icon رئيس الشورى يوضح آية قرآنية لرئيس البرلمان الأردني: المقصود مكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تشكّلت فجأة وظهرت بعد نحو عشرين يومًا

حفرة غامضة تثير الرعب في تركيا بعد الزلزال

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
حفرة غامضة تثير الرعب في تركيا بعد الزلزال
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثارت ظاهرة غريبة بمدينة قونية في تركيا الكثير من التساؤلات، بعدما رصد سكان منطقةٍ في المدينة حفرة عملاقة تشكّلت فجأة وظهرت بعد نحو عشرين يومًا من الزلزال المميت الذي ضرب تركيا يوم السادس من فبراير الجاري.

وتخوّف السكان من وجود علاقةٍ بين ظهور الحفرة التي تبلغ مساحتها 1400 متر بعمق 12 مترًا وقطر 37 مترًا، والزلزال الذي تلته آلاف الهزّات الارتدادية وأودى بحياة حوالي 50 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة.

ومع ذلك، بدد مدير مركز أبحاث الزلازل والتطبيقات في جامعة دوكوز إيلول، والأكاديمي والأستاذ الجامعي حسن سوزبيلير، مخاوف سكان منطقة الرشادية في ولاية قونية من الحفرة التي عثروا عليها أخيرًا مستعبدًا وجود أي ارتباطٍ بينها وبين الزلزال المميت.

وتابع بحسب موقع العربية أن آلية تشكّل هذه الحفرة تختلف عن الزلزال، وبالتالي لا يوجد علاقة مباشرة بينهما، رغم العثور عليها بعد نحو 20 يومًا من الزلزال الذي ضرب 10 ولاياتٍ تركية جنوب البلاد وعدّة محافظاتٍ سورية تقع شمال وغرب ووسط البلاد.

حفرة غامضة تظهر في تركيا بعد الزلزال

الحفرة تشكل خطرًا من نوع آخر

ورغم عدم وجود علاقةٍ مباشرة بين الحفرة التي أثارت الذعر لدى سكان قونية والزلزال، إلا أنها قد تشكل خطرًا على المنطقة التي تتواجد فيها لاسيما مع إمكانية اتساعها أو تمددها بفعل أي زلزالٍ قد تشهدها المنطقة لاحقًا.

واستطرد أن هذه الحفرة قد تشكل خطرًا على المناطق المحيطة بها، كاشفًا عن أسبابٍ أخرى أدت إلى ظهورها وهي غير مرتبطة بالزلزال الذي ضرب مدينة قونية قبل أيام.

أسباب ظهور الحفرة الغامضة

وأضاف أن هذه الحفرة طبيعية وغير مرتبطة بالزلزال، لكن ظهورها كان نتيجة استخراج المياه الجوفية في منطقة قريبة منها وهو ما أدى إلى ظهور هذه الحفرة التي تبدو وكأنها ثقوب في باطن الأرض جرّاء حركة المياه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة المدينة المنورة
السعودية اليوم

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني
العالم

تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري...

العالم
لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد انهيار مجمعه السكني
العالم

لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد...

العالم
استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ
السعودية اليوم

استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي...

السعودية اليوم
الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية
الرياضة

الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية

الرياضة
المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في أوكرانيا
تقارير

المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في...

تقارير
تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى نقطة ببرج الساعة
حصاد اليوم

تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى...

حصاد اليوم