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سببت له توقفًا بعضلة القلب وانهيارًا حادًّا بالدورة الدموية

حقنة هتلر لعلاج البرد تقتل شابًا مصريًا

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
حقنة هتلر لعلاج البرد تقتل شابًا مصريًا
المواطن - فريق التحرير

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استغاثت أسرة شاب بمنطقة عين شمس، التابعة لمحافظة القاهرة، من تعرض نجلهم لخطأ طبي عقب حقنه بحقنة هتلر من صيدلية بعين شمس أودت بحياة نجلهم.

حقنة هتلر

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، قالت أسرة الشاب المتوفى، عمرو إن البداية عندما تعرض نجلهم لوعكة صحية نزلة برد وتوجه إلى صيدلية التوحيد الكائنة بذات محل إقامتهم لجلب علاج له وأعطته الطبيبة الصيدلانية حقنة هتلر.

وأردفت أسرة المتوفى، أن الطبيبة الصيدلانية أخبرت نجلهم أن المضاد الحيوي لا يكفي لعلاجه، وأعطته 3 حقن من حقنة هتلر تسببت له في حساسية مفرطة ووقوفًا في عضلة القلب وانهيارًا حادًا في الدورة الدموية أدت إلى تعرضه لغيبوبه خلال دقائق.

تحرير محضر

واسترسلت أسرة عمرو ضحية الصيدلية، إلى أن الطبيبة عندما حدث له الوعكة الصحية استدعوها للبيت وكل ما فعلته هو وضع ملح الطعام تحت اللسان وتركت المكان.

وأشارت الأسرة، إلى أن الشاب مكث في العناية المركزة داخل المستشفى 6 أيام حتى توفي، وأوضحت الأسرة بأن نجلهم عمرو في سن 36 من عمره وكان يستعد لحفل زفافه بعد شهرين.

وتوجهت الأسرة لقسم شرطة عين شمس وحررت محضرًا برقم 1709 لسنة 2023 وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

 

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