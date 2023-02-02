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بعد إجرائه لعملية جراحية في الظهر

حقيقة إصابة المصارع هالك هوجان بالشلل

2023-02-02 الساعة 12:00
حقيقة إصابة المصارع هالك هوجان بالشلل
المواطن - فريق التحرير

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تردد حول إصابة المصارع هالك هوجان، بالشلل وعدم قدرته على السير بحسب ما تردد في الفترة الأخيرة.

وكان المصارع السابق كورت آنجل قال: إن هوجان صاحب الـ70 عامًا يُعاني من شلل حيث لا يستطيع السير إلا بعكاز، كما أنه لا يشعر بقدميه، بعد إجرائه عملية جراحية في الظهر مؤخرًا.

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المصارع هالك هوجان

ولكن كشف مصدر مقرب من هالك هوجان أن الأخير بخير ولا يُعاني من أي شلل أو مخاطر في الجزء الأسفل من جسده، مضيفًا أن أموره الصحية تتحسن بالفترة الحالية.

المصارع هالك هوجان
المصدر – WWE

جدير بالذكر أن هالك هوجان اسمه الحقيقي هو تيري جيني بويلا وُلد في 11 أغسطس من عام 1953 في ولاية جورجيا الأمريكية.

وبدأ هوجان مسيرته في المصارعة الحرة في عام 1977 واعتزل في 27 يناير من عام 2012.

المصارع هالك هوجان
المصدر – WWE – Getty images

 

 

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