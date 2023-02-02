حقيقة إصابة المصارع هالك هوجان بالشلل

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كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تردد حول إصابة المصارع هالك هوجان، بالشلل وعدم قدرته على السير بحسب ما تردد في الفترة الأخيرة.
وكان المصارع السابق كورت آنجل قال: إن هوجان صاحب الـ70 عامًا يُعاني من شلل حيث لا يستطيع السير إلا بعكاز، كما أنه لا يشعر بقدميه، بعد إجرائه عملية جراحية في الظهر مؤخرًا.
ولكن كشف مصدر مقرب من هالك هوجان أن الأخير بخير ولا يُعاني من أي شلل أو مخاطر في الجزء الأسفل من جسده، مضيفًا أن أموره الصحية تتحسن بالفترة الحالية.
جدير بالذكر أن هالك هوجان اسمه الحقيقي هو تيري جيني بويلا وُلد في 11 أغسطس من عام 1953 في ولاية جورجيا الأمريكية.
وبدأ هوجان مسيرته في المصارعة الحرة في عام 1977 واعتزل في 27 يناير من عام 2012.