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ظاهرة طبيعية ترتبط بالمد والجذر ولا علاقة لها بتسونامي

حقيقة تعرض مصر لتسونامي بعد انحسار ماء البحر

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
حقيقة تعرض مصر لتسونامي بعد انحسار ماء البحر
المواطن - فريق التحرير

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تحدث مجلس الوزراء المصري عن حقيقة تعرض مصر لتسونامي بعد انحسار مياه البحر في بعض المناطق موضحاً أنها ظاهرة طبيعية ترتبط بالمد والجذر.

حدوث تسونامي

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بياناً بشأن انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي وفق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدًا أنه لا صحة لانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي، موضحًا أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر، ولا علاقة لها مطلقًا بحدوث تسونامي.

انخفاض منسوب المياه

وكانت محطات رصد حركة المياه في البحار، قد رصدت حدوث انخفاض في منسوب المياه بتلك الشواطئ، وسوف يرتفع المنسوب مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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