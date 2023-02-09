حقيقة تعرض مصر لموجة تسونامي

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه تم التأكد بأنه لا حقيقة لتعرض المدن الساحلية في مصر لموجة تسونامي.

جهود كبيرة

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للانتهاء من إستراتيجية التصدي لأي زلزال محتمل.

واسترسل رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر لا تترك الأمور للصدفة أو الاحتمالات، مؤكدًا أننا نستعد لمواجهة أي زلزال.

حزام الزلازل

واختتم جاد القاضي، أن مصر ليست في حزام الزلازل، وغير متوقع أن تدخل ضمن تلك المنطقة.