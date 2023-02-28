حقيقة رحيل تاليسكا عن النصر

رد اللاعب البرازيلي تاليسكا على ما تردد مؤخرًا حول رغبته في الرحيل عن النصر والعودة للدوري التركي بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني وجه رسالة تحذير إلى إدارة نادي النصر بشأن ما يحدث مع اللاعب تاليسكا بالفترة الحالية، منوهًا إلى أن اللاعب البرازيلي قد يغادر النصر بأزمة كما حدث مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

تاليسكا يسير على نفس طريق حمدالله

وقال الشمراني في تصريحات تلفزيونية: “أُحذر إدارة النصر من تكرار نفس سيناريو حمدالله مع تاليسكا، الأخير بدأ يخرج من تركيز المباريات ليركز فيما يحدث خارج أرض الملعب، وفي مباراة النصر والهلال الأخيرة، كيف خرج اللاعب البرازيلي؟ خرج بهتاف جماهير الهلال ضده وأيضًا أعلم أن اللاعب البرازيلي ربما ينتقل للدوري التركي، لا نريد تكرار سيناريو حمدالله مع اللاعب”.

وبحسب التقارير فإن نجم نادي النصر قرأ الشائعات التي تحدثت عن رغبته في الرحيل إلى تركيا، نافيًا رغبته في مغادرة نادي النصر بعد نهاية الموسم الحالي.

غرامة ضد نجم النصر

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت الخميس الماضي قرارًا بتغريم تاليسكا 60 ألف ريال على خلفية توجيه تصريحات إعلامية مسيئة منه لنادي الهلال، حيث قال بأن الهلال يستفيد من أخطاء التحكيم للفوز بالبطولات مما أثار غضب الهلاليين.

وكان اللاعب البرازيلي انضم إلى النصر في عام 2021 قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.