حقيقة رحيل دي ماريا عن يوفنتوس

أُثيرت حالة من الجدل بشأن إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال الفترة الحالية.

دي ماريا مستمر

ولفت خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أنه ليس هناك أي فرصة لرحيل دي ماريا عن يوفنتوس، والانضمام إلى غلطة سراي خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية في تركيا.

وأضاف رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من المتوقع أن يُكمل دي ماريا الموسم الجاري كلاعب لليوفي، بالرغم من الشائعات التي خرجت خلال الساعات الماضية لتؤكد رحيله”.

وكان دي ماريا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، ووقع مع اليوفي على عقد لمدة عام واحد.

تعادل يوفنتوس ضد نانت

على الجانب الآخر، لعب يوفنتوس ضد نانت بالأمس على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات ذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتقدم اليوفي عند الدقيقة 13 عن طريق دوسان فلاهوفيتش، وسيطر على اللعب وأهدر العديد من الفرص، قبل أن ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت في تسجيل التعادل عند الدقيقة 60 عن طريق لودوفيتش بلاس.