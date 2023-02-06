حقيقة فسخ يوفنتوس عقد بوغبا

أُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

بوغبا مستمر مع يوفنتوس

وعاد بوغبا صاحب الـ29 عامًا، إلى صفوف يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أنه لم يخض أي مباراة حتى الآن بسبب تعرضه لأكثر من إصابة.

وعلق خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، على هذه الأنباء، قائلًا: “تنفي مصادر في يوفنتوس القصص والشائعات التي تتحدث عن نية النادي إنهاء عقد بوغبا”.

وأضاف فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “هذا الأمر ليس مطروحًا كاحتمالية ينظر فيها النادي خلال هذه المرحلة.. إنهم ينتظرون عودته للملاعب”.

يوفنتوس هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 23 نقطة، بعد خصم 15 نقطة من رصيده بسبب قضايا تتعلق بصفقات انتقال لاعبين ومخالفات مالية.

كما نجح يوفنتوس في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، بعدما تمكن الأخير من الفوز على أتالانتا بهدف دون رد.