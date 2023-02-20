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بعد رحيله عن أولمبياكوس

حقيقة مفاوضات النصر مع مارسيلو

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
حقيقة مفاوضات النصر مع مارسيلو
المواطن - فريق التحرير

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يُخيم الغموض على مصير نجم ريال مدريد الإسباني السابق، البرازيلي مارسيلو، خلال الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد رحيله مؤخرًا عن أولمبياكوس اليوناني.

الرحيل عن أولمبياكوس

وكان مارسيلو قد فسخ عقده مع أولمبياكوس اليوناني قبل عدة أيام، وأكدت تقارير أنه تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية قد يكون النصر، لمزاملة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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مارسيلو
النجم البرازيلي – المصدر @FabrizioRomano

النصر لا يفاوض مارسيلو

وذكر خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “لا توجد محادثات جارية بين النصر ومارسيلو في هذه المرحلة.. مستقبل اللاعب البرازيلي لا يزال مفتوحًا”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يبحث الظهير البرازيلي الآن عن الخيارات المتاحة بعد إنهاء العقد مع أولمبياكوس.. إنه متاح عبر انتقال مجاني، لكن لم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن مستقبله”.

مارسيلو
النجم البرازيلي

ويتواجد النجم البرازيلي مارسيلو حاليًا في ريال مدريد، من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها يوم 11 من شهر يناير الماضي، وهو موعد آخر مواجهة له مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس.

يذكر أن الظهير الأيسر البرازيلي صاحب الـ34 عامًا، قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بنهاية موسم 2021/ 2022، بعد مسيرة دامت لـ16 عامًا حقق خلالها 25 بطولة.

مارسيلو
النجم البرازيلي – المصدر @MarceloM12

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