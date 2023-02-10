حقيقة وجود جراد صحراوي بحي الشرائع في مكة المكرمة

تحدث المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” عن حقيقة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة.

بيان المركز

وفي بيان نشره المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قال: إن الجراد هو نوع من أنواع النطاطات يُسمى البخاخ أو الجراد النطاط وهي حشرة من جنس الجنادب blue-winged grasshopper تنتمي للأسرة الجرادية، (Acrididae)، واسمها العلمي Oedipoda caerulescanes.

ولفت “وقاء” إلى أن هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبيًّا من حيث الشكل إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك.

ليس لها أضرار

وأكد على أنه ليس لهذه الحشرة أضرار على المحاصيل الزراعية، وأنها عادة ما توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء.

وأشار “وقاء” إلى أن هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة بل توجد في مواقع التكاثر وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان، والعمل جارٍ حاليًّا من خلال الفرق الميدانيـــة علــى الرصـــد والاستكشاف والمكافحة لها.