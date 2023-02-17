حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم

ويدير فيصل البلوي مباراة النصر ضد التعاون على ملعب مرسول بارك في دوري روشن السعودي، ويساعده محمد العبكري وعادل شراحيلي، الحكم الرابع سلطان عكيري، حكم الفيديو عبدالله الشهري، ويساعده ياسر السلطان.

ويقود شكري الحنفوش مباراة الوحدة والرائد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويساعده سعد السبيعي وبليغ آل رمضان، الحكم الرابع سلطان الحربي، حكم الفيديو خالد الطريس ويساعده عماد عسكر.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم في الجولة الـ17، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ40 نقطة، بالتساوي مع الشباب، ثم النصر بـ37 نقطة، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويحتل الفتح المركز السادس بـ25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الاتفاق بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرائد، يليه الوحدة بـ15 نقطة، الخليج 13 نقطة، العدالة 10 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.