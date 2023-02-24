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ضمن منافسات جولة يوم التأسيس

حكام مباراتي اليوم في دوري روشن

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
حكام مباراتي اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم

ويدير عبدالصمد بكري مباراة أبها والوحدة في دوري روشن السعودي، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد الحنفوش، حكم رابع سلطان العكيري، حكم الفيديو سامي الجريس، ويساعده ياسر السلطان.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر spl

ويقود طاقم تحكيم روماني بقيادة رادو بيتريسكو مباراة العدالة والخليج على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويساعده جيورجها سيباستيان وغريغوريو ميرسيا، حكم الرابع رائد الزهراني، حكم الفيدو أوفيديو هاتيجان، ويساعده أحمد العتيق.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد انطلاق الجولة الـ18، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ41 نقطة، ثم النصر والشباب بـ40، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ21 نقطة، ثم الفيحاء بـ20 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 19 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ13 بـ16 نقطة، متساويًا مع الوحدة، العدالة 10 نقاط، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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