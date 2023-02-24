حكام مباراتي اليوم في دوري روشن

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم

ويدير عبدالصمد بكري مباراة أبها والوحدة في دوري روشن السعودي، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد الحنفوش، حكم رابع سلطان العكيري، حكم الفيديو سامي الجريس، ويساعده ياسر السلطان.

ويقود طاقم تحكيم روماني بقيادة رادو بيتريسكو مباراة العدالة والخليج على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويساعده جيورجها سيباستيان وغريغوريو ميرسيا، حكم الرابع رائد الزهراني، حكم الفيدو أوفيديو هاتيجان، ويساعده أحمد العتيق.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد انطلاق الجولة الـ18، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ41 نقطة، ثم النصر والشباب بـ40، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ21 نقطة، ثم الفيحاء بـ20 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 19 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ13 بـ16 نقطة، متساويًا مع الوحدة، العدالة 10 نقاط، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.