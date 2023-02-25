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ضمن منافسات جولة يوم التأسيس

حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن السعودي

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم

ويدير أحمد الرميخاني مباراة الباطن والاتفاق في دوري روشن السعودي، ويساعده عمر الجمل ومحمد وزي، الحكم الرابع عبدالله الحربي، شكري الحنفوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعيد آل مهدي.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

ويقود خالد الطريس مباراة ضمك ضد النصر على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويساعده فيصل القحطاني وحسن آل سلام، حكم رابع محمد البريدي، حكم الفيديو محمد الهويش ويساعده سامي العرفج.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ41 نقطة، ثم النصر والشباب بـ40، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ21 نقطة، ثم الفيحاء بـ20 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع الوحدة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub
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