حكم بريطاني ينتصر لضحايا انفجار مرفأة بيروت

أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية، اليوم الخميس، حكمًا لصالح ضحايا انفجار مرفأ بيروت اللبناني، بعدما أقرت بمسؤولية شركة مقرها لندن، قامت بتسليم نترات الأمونيوم المتفجرة إلى مرفأ بيروت.

لصالح الضحايا

جاء ذلك في بيان مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت ، بأن الحكم صدر لصالح ضحايا مرفأ بيروت في الدعوى المدنية التي أقيمت ضد شركة SAVARO Ltd في 2 أغسطس 2021، بعد أن تمكن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصل من مسؤوليتها.

مرحلة التعويضات

ويأتي الحكم بعد سنة ونصف على انطلاق الدعوى المدنية ضد SAVARO Ltd وتبادل اللوائح وعقد عدّة جلسات، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى.

ويعني الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في لندن أن الإجراءات تنتقل الآن إلى “مرحلة التعويضات” للقضية التي تحدد تعويض الشركة للعائلات، حسب ما قال كميل أبو سليمان، أحد المحامين المشاركين في القضية،

انفجار بيروت

وفي الرابع من أغسطس عام 2020م ، انفجرت مئات الأطنان من المادة الكيماوية التي تستخدم عادة في الأسمدة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف وإلحاق أضرار بأجزاء كبيرة من بيروت.

ويرى أهالي ضحايا الانفجار أن التطور الأخير يعد خطوة صغيرة نحو العدالة وضد التدخل السياسي الذي أعاق قاضي التحقيق الذي يقود تحقيقًا في لبنان لأكثر من عامين.

ويعد الحكم الصادر في لندن نجاحًا قضائيًا استثنائيًا لعائلات الضحايا، الذين طالب أفراد منهم بتحقيق وطني دون عوائق. واختار البعض رفع دعاوى قضائية في الخارج.

ويشتبه في أن شركة تجارة الكيماويات المسجلة في لندن، سافارو ليمتد، قد استأجرت شحنة نترات الأمونيوم في عام 2013 والتي انتهى بها المطاف في بيروت.