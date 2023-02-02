حكم مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في مرمى الانتقادات

هاجم بورخا إجلاسياس لاعب نادي ريال بيتيس، الحكم الإسباني ريكاردو دي بورجوس حكم مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة، التي أُقيمت أمس الأربعاء في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني وفاز برشلونة فيها بنتيجة هدفين لهدف.

ريال بيتيس ضد برشلونة

وذكرت صحيفة Sport الإسبانية إن إجلاسياس لاعب ريال بيتيس انفجر غاضبًا في وجه الحكم حيث قال خلال جلوسه على مقاعد البدلاء: ” الشعار هو الفارق، الاختلاف في الشعار”، حيث هاجم الحكم بسبب انحيازه لشعار برشلونة على حد وصف اللاعب.

وعلق إجلاسياس بعد المباراة قائلًا: “ليس لدي ما أقوله، هناك أشياء غريبة في المباراة حدثت”.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.