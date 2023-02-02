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برشلونة فاز بثنائية وانفرد بصدارة الدوري الإسباني

حكم مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في مرمى الانتقادات

2023-02-02 الساعة 3:57
حكم مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في مرمى الانتقادات
المواطن - محمد سمعه

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هاجم بورخا إجلاسياس لاعب نادي ريال بيتيس، الحكم الإسباني ريكاردو دي بورجوس حكم مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة، التي أُقيمت أمس الأربعاء في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني وفاز برشلونة فيها بنتيجة هدفين لهدف.

ريال بيتيس ضد برشلونة

وذكرت صحيفة Sport الإسبانية إن إجلاسياس لاعب ريال بيتيس انفجر غاضبًا في وجه الحكم حيث قال خلال جلوسه على مقاعد البدلاء: ” الشعار هو الفارق، الاختلاف في الشعار”، حيث هاجم الحكم بسبب انحيازه لشعار برشلونة على حد وصف اللاعب.

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وعلق إجلاسياس بعد المباراة قائلًا: “ليس لدي ما أقوله، هناك أشياء غريبة في المباراة حدثت”.

ريال بيتيس ضد برشلونة

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح برشلونة في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي رافينيا في الدقيقة الـ65، ثم أضاف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني بالدقيقة الـ80.

وسجل ريال بيتيس هدفه الأول عبر لاعب برشلونة، الفرنسي جيوليس كوندي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ85.

وأصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 50 نقطة في المركز الأول، وبفارق 8 نقاط عن نادي ريال مدريد الوصيف، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة في المركز السادس.

ريال بيتيس ضد برشلونة

 

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