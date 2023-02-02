حكم مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في مرمى الانتقادات

تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجًا تمويليًا لذوي الإعاقة وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco التشهير بمدير منشأة نظمت تخفيضات غير مرخصة حدث تاريخي لأول مرة في كأس العالم للأندية الفريق البسامي يستعرض الجهود الأمنية التقنية في سدايا السفارة الأمريكية بالرياض توسع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية لقطات لمستجدات الأعمال في مشروع المنتجع الجبلي بالبحر الأحمر أبها يؤزم وضع الخليج في دوري روشن بثنائية ليلة صوت الأرض كرنفال استثنائي ووجهة الإعلاميين العرب
هاجم بورخا إجلاسياس لاعب نادي ريال بيتيس، الحكم الإسباني ريكاردو دي بورجوس حكم مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة، التي أُقيمت أمس الأربعاء في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني وفاز برشلونة فيها بنتيجة هدفين لهدف.
وذكرت صحيفة Sport الإسبانية إن إجلاسياس لاعب ريال بيتيس انفجر غاضبًا في وجه الحكم حيث قال خلال جلوسه على مقاعد البدلاء: ” الشعار هو الفارق، الاختلاف في الشعار”، حيث هاجم الحكم بسبب انحيازه لشعار برشلونة على حد وصف اللاعب.
وعلق إجلاسياس بعد المباراة قائلًا: “ليس لدي ما أقوله، هناك أشياء غريبة في المباراة حدثت”.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، نجح برشلونة في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي رافينيا في الدقيقة الـ65، ثم أضاف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني بالدقيقة الـ80.
وسجل ريال بيتيس هدفه الأول عبر لاعب برشلونة، الفرنسي جيوليس كوندي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ85.
وأصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 50 نقطة في المركز الأول، وبفارق 8 نقاط عن نادي ريال مدريد الوصيف، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة في المركز السادس.