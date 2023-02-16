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بعد جلسة استماع تخللتها صرخات غضب وألم

حكم نهائي بالمؤبد لشاب قتل 10 أشخاص سود بأمريكا

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
حكم نهائي بالمؤبد لشاب قتل 10 أشخاص سود بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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صدر، أمس، حُكم على شاب أمريكي قتل عشرة أشخاص سود، في سوبر ماركت ببوفالو شمالي الولايات المتحدة، بالسجن المؤبد غير القابل للإلغاء، بعد جلسة استماع تخللتها صرخات غضب وألم.

دوافع عنصرية

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أقر بايتون جندرون (19 عامًا)، في نوفمبر، بارتكاب جرائم قتل بدوافع عنصرية وأعمال إرهابية أمام قضاء ولاية نيويورك، ومثل للمرة الأولى أمام أقارب ضحاياه.

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وبعد مرور تسعة أشهر على هذه المذبحة التي صدمت الولايات المتحدة، أطلق الأقارب العنان لغضبهم، حتى إن رجلًا حاول إلقاء نفسه على الشاب، ما تسبب في تعليق الجلسة بضع دقائق.

ووجَّه عدد من أقارب الضحايا دعوات لعدم الاستسلام للكراهية.

وأفادت سيمون كرولي، التي توفيت جدتها روث ويتفيلد أثناء التسوق: نعلم جميعًا الدوافع وراء جريمتك العنصرية، لكننا هنا لنقول لك: إنك فشلت. رغم جراحنا لن ندعك تنتصر في هذه الحرب.

لن ترى النور مجددًا

وتابع القاضية سوزان إيغان: لا مكان لك أو لأيديولوجيتك الغبية والحاقدة والشريرة في مجتمع متحضر.

وأردفت قبل أن تصدر الحكم: لا شفقة لأمثالك ولا تفهم ولا حتى فرصة ثانية. لن ترى النور مجددًا كرجل حر.

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