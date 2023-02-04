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بعد فشل انتقاله لسان جيرمان

حكيم زياش يسير على خُطى رونالدو

2023-02-04 الساعة 1:15
حكيم زياش يسير على خُطى رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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يدرس نجم فريق تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش أكثر من خيار بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة، بعد فشل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

فشل صفقة انتقال زياش لسان جيرمان

وكان حكيم زياش قد وصل إلى باريس، وخضع للفحوصات الطبية، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن تشيلسي تأخر في إرسال المستندات الصحيفة، الأمر الذي تسبب في فشل الصفقة.

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حكيم زياش
زياش

حكيم زياش قد ينضم لفريق إماراتي

ويواجه زياش صعوبة في حجز مكان أساسي بتشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع المدير الفني جراهام بوتر، خاصة بعد تعاقد البلوز مع أكثر من صفقة هجومية في الميركاتو الشتوي.

وذكرت شبكة “لو سبورت 10” الفرنسية: “زياش الذي بدأ مواجهة أمس أمام فولهام، قد لا ينهي الموسم الحالي بقميص تشيلسي، لذلك يقيم النجم المغربي عدة خيارات متاحة للرحيل عن البلوز”.

حكيم زياش
زياش

وأضافت الشبكة الفرنسية: “الانتقال إلى الدوري الإماراتي أحد الخيارات التي تجذب اهتمام زياش، خاصة أن الميركاتو الشتوي هناك ينتهي يوم 8 فبراير”.

وتابعت “لو سبورت 10”: “مدير أعمال النجم المغربي بدأ المفاوضات بالفعل، في محاولة لوضع بند يسمح لزياش بالعودة إلى أوروبا قريبًا”.

وجاء في ختام تقرير الشبكة الفرنسية: “حكيم زياش يحاول تكرار ما فعله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما وقع مع النصر، وربط نفسه بالعودة إلى أوروبا من بوابة نيوكاسل يونايتد”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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