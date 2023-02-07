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بمشاركة وزارة الحج والعمرة

حلول مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن في مؤتمر ليب

2023-02-07 الساعة 3:01
حلول مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن في مؤتمر ليب
المواطن - واس

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تشارك وزارة الحج والعمرة في المؤتمر التقني الدولي (LEAP)، الذي تستضيفه مدينة الرياض من 6 – 9 فبراير في نسخته الثانية للعام 2023، والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

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ركن ضيوف الرحمن

وتستعرض الوزارة في جناحها بركن ضيوف الرحمن، ضمن معرض السعودية الرقمية في مؤتمر ليب أحدث الخدمات والتسهيلات المُقدمة لضيوف الرحمن بالتعاون مع كافة الجهات في منظومة الحج والعمرة لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة لهم وفق معايير عالمية، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

ويتضمن جناح الوزارة أبرز الحلول الرقمية التي تتيحها للحجاج والمعتمرين، ويمكن للزوار مشاهدتها عبر شاشات العرض التفاعلية التي تشرح منظومة نسك، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن حول العالم للقدوم إلى مكة وأداء نسك الحج أو العمرة بطمأنينة ويُسر في جميع مراحل الرحلة الإيمانية.

تسهيلات المعتمرين

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت مؤخرًا عن عدة تسهيلات للمعتمرين، شملت إتاحة تأدية العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات، بدون شروط عمرية، أو عددية، أو قيود إجرائية، تتعلق بوجود المحرم للمرأة، مع تسهيل تنقل المعتمرين بين مدن ومناطق المملكة من خلال تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا لإثراء رحلة الحجاج والمعتمرين بالمملكة.

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