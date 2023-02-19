Icon

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي والقنوات الناقلة Icon تمرين رماح النصر تناغم بين الدقة والكفاءة لتحاكي أعقد السيناريوهات Icon 7000 سماعة داخل المسجد الحرام و120 مهندسًا وفنيًّا لنظام الصوت Icon سبب يُبرئ رونالدو بعد هدف النصر الثاني أمام التعاون Icon ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة غير صحيحة وسطوا على محل في الرياض Icon إدارة القيصومة تناشد وزير الرياضة: منشأتنا قائمة على جهود ذاتية وأرضية الملعب متهالكة Icon الشباب إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا Icon زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب اليابان Icon مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ثمار مباحثات عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية العراقي Icon لقطات لانحسار مياه البحر المتوسط 15 مترًا في سيناء لأول مرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عشرات البلاغات بشأن احتيال مالي من حسابات المنصة

حماية المستهلك: احذروا التعامل التجاري مع حسابات إنستجرام

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
حماية المستهلك: احذروا التعامل التجاري مع حسابات إنستجرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت جمعية حماية المستهلك جميع المستهلكين في المملكة من التعامل مع حسابات إنستجرام.

منصة تواصل اجتماعي

وأوضحت حماية المستهلك في تغريدة لها على الحساب الرسمي بموقع تويتر، أن إنستجرام هي منصة للتواصل الاجتماعي وليست منصة تجارية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الدويش: جارسيا لا يجيد قيادة المباريات!

Img

27 وظيفة شاغرة في فروع مستشفيات القوات المسلحة

احتيال مالي

ولفتت الجمعية إلى أنها تتلقى أسبوعيًّا عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات إنستجرام.

وأضافت: استخدام أغلب حسابات إنستجرام الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة مما يحول طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلافًا تجاريًّا.

وتابعت: يجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة، مضيفة: لا تنطبق على حسابات إنستجرام متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي وعدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع.

واستطردت: الأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.

ولفتت الجمعية إلى أنها رصدت أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات إنستجرام تكون في الملابس والعباءات، الألعاب الإلكترونية، بطاقات الشحن والإنترنت.

التحقق من السجل التجاري

وأوصت الجمعية المستهلكين بالتالي عند الشراء من المتاجر الإلكترونية، بضرورة التحقق من صحة السجل التجاري عبر الاستعلام من وزارة التجارة أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني لدى جمعية حماية المستهلك.

وتابعت: تقدم الجمعية خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني مجانًا لعموم المستهلكين في المملكة وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية والتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني.

وأوضحت أنه في حال طلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارج المملكة فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال عالية جدًّا، مضيفة: في حال تم طلب الدفع عبر إرسال رابط واتساب أو غيره من مواقع التواصل فإن احتمالية الاحتيال عالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي
الرياضة

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي

الرياضة
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى
العالم

زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى

العالم
غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...
العالم

غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...

العالم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...
السعودية اليوم

خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية

وظائف
نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله

السعودية اليوم