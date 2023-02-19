حماية المستهلك: احذروا التعامل التجاري مع حسابات إنستجرام

حذرت جمعية حماية المستهلك جميع المستهلكين في المملكة من التعامل مع حسابات إنستجرام.

منصة تواصل اجتماعي

وأوضحت حماية المستهلك في تغريدة لها على الحساب الرسمي بموقع تويتر، أن إنستجرام هي منصة للتواصل الاجتماعي وليست منصة تجارية.

احتيال مالي

ولفتت الجمعية إلى أنها تتلقى أسبوعيًّا عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات إنستجرام.

وأضافت: استخدام أغلب حسابات إنستجرام الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة مما يحول طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلافًا تجاريًّا.

وتابعت: يجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة، مضيفة: لا تنطبق على حسابات إنستجرام متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي وعدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع.

واستطردت: الأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.

ولفتت الجمعية إلى أنها رصدت أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات إنستجرام تكون في الملابس والعباءات، الألعاب الإلكترونية، بطاقات الشحن والإنترنت.

التحقق من السجل التجاري

وأوصت الجمعية المستهلكين بالتالي عند الشراء من المتاجر الإلكترونية، بضرورة التحقق من صحة السجل التجاري عبر الاستعلام من وزارة التجارة أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني لدى جمعية حماية المستهلك.

وتابعت: تقدم الجمعية خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني مجانًا لعموم المستهلكين في المملكة وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية والتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني.

وأوضحت أنه في حال طلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارج المملكة فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال عالية جدًّا، مضيفة: في حال تم طلب الدفع عبر إرسال رابط واتساب أو غيره من مواقع التواصل فإن احتمالية الاحتيال عالية.