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استجابة لطلبات الملايين

حملة شعبية تمدد خدمة عملاق إذاعة القرآن الكريم المصرية بعد المعاش

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
حملة شعبية تمدد خدمة عملاق إذاعة القرآن الكريم المصرية بعد المعاش
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة عودة الإذاعي شحاتة العرابي للعمل مرة أخري في الإذاعة، بعد بلوغه سن المعاش استجابة لطلبات الملايين.

عودة شحاتة العرابي للإذاعة

ونشرت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة عبر صفحتها الرسمية علي موقع فيسبوك الخبر بالنص التالي: لقد استجاب رب العالمين لدعوات الملايين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة لن تستغني عن الإذاعي شحاتة العرابي، مع صورة للإذاعي.

وكانت الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على “فيسبوك”، قد نشرت أمس رسالة الإذاعي شحاتة العرابي، للجمهور بعد تفاعلهم مع قرار رحيله عن الإذاعة بعد بلوغه سن المعاش.

رسالة العرابي لجمهوره

وقال العرابي في رسالته لجمهوره: “المشاعر النبيلة التي رأيتها على السوشيال ميديا جعلتني أطمئن أن مجهودي لم يضع هباءً، وهذا يجسد حقيقة {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ}”.

وأضاف: “لا أطمع في المد بعد بلوغي المعاش؛ لأنه أمر صعب قانونًا معذرةً، لكن أتمنى لو أتيح لي برنامج صغير ولو 5 دقائق يستمر خلاله صوتي مع الجمهور”.

برامج العرابي

وشهدت إذاعة القرآن الكريم، آخر بث على الهواء للإذاعي شحاتة العرابي، الخميس الماضي، حيث تُعد نهاية رحلته مع أثير الإذاعة، لبلوغه سن التقاعد بعد أكثر من 35 عامًا.

ويعتبر شحاتة العرابي، أحد أشهر مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم، وقدَّم برنامج “قطوف من حدائق الإيمان”.

وقدَّم الاحتفالات بذكرى الإسراء والمعراج عبر إذاعة خارجية على الهواء من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، الأحد الماضي، علاوة على تقديمه أمسية دينية، الجمعة الماضية، بصحبة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي والشيخ محمد حسن قاعود والمبتهل الشيخ محمود عوض الله.

تفاعل الجمهور

والمنشور الذي أعلن خلاله “العرابي” انتهاء رحلته مع إذاعة القرآن الكريم، لقي تفاعلًا من العديد من مستمعيه الذين أبدوا حزنهم تجاه رحيله، حيث كتب أحدهم “لا أكاد أصدق أننا سنُحرم من سماع هذا الصوت الفريد الذي ظلَّ يطرب آذاننا ويسحر ألبابنا زمنًا طويلًا، ذلك الصوت الفريد في حضوره وقوته ومرونته واقتداره وتمكنه.

وكتب آخر: “حضرتك مش عارف مدى تأثير صوتك عليَّ وموضوعاتك المفيدة جدًّا، وأنا أشهد الله أنك كنت سببًا من أسباب حبي للدين والقرآن وإذاعة القرآن الكريم وصلاة قيام الليل وقطوف من حدائق الإيمان، ده اللي بيحصل لما تكون مخلص في عملك يا أستاذي الفاضل”.

كواليس آخر يوم عمل

وعن كواليس آخر يوم عمل له في إذاعة القرآن الكريم؛ كشف الإذاعي شحاتة العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج على مسؤوليتي عبر قناة صدى البلد، أنه محب لإذاعة القرآن الكريم، متمنيًا استمراره للعمل في الإذاعة حتى مماته؛ حبًّا في العمل الإذاعي، وحبًّا في بلده.

وأوضح الإذاعي الشهير، مساء أم الاثنين، أن آخر يوم عمل كان الخميس الماضي، ووجد ترحابًا من زملائه وجمهوره لم يكن يتوقعه؛ حيث جاء بعض الزملاء خصيصًا من أجل وداعه في آخر يوم عمل؛ وهو الأمر الذي أسعده.

تفاصيل عودته مرة أخرى

وبدأ العرابي العمل منذ العام 1987، حيث كان مراجعًا لغويًّا للمسلسلات التاريخية والدينية؛ منها الحسن البصري والشيخ الشعراوي وعمر بن عبدالعزيز والإمام الغزالي، مشيرًا إلى أنه عمل بالإذاعة ذات مرة حوالي 15 ساعة في يوم واحد.

ولفت شحاتة العرابي إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا من الإعلامي حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أخبره خلاله أنه لن يتخلى عنه؛ وهو أمر أسعده كثيرًا؛ بعدما أظهر اهتمام الدولة بأبنائها.

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