حمل سلاحًا ناريًّا بأحد أحياء المدينة المنورة فسقط في قبضة الأمن

قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، على مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل سلاحًا ناريًّا في أحد الأحياء.

تطبيق الإجراءات

وبحسب ما ذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.