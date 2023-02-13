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قتل نحو 40 شخصًا في الربع الأخير من 2022

حمى الضنك تداهم الخرطوم لأول مرة وتصيب 60 حالة

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
حمى الضنك تداهم الخرطوم لأول مرة وتصيب 60 حالة
المواطن - فريق التحرير

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أصيب نحو 60 بحمى الضنك في العاصمة الخرطوم، خلال الأيام القليلة الماضية، وفقًا لتشخيص وزارة الصحة السودانية.

زيادة أعداد الحالات

ومن المرجح أن يكون عدد الحالات أكبر من الرقم المسجل، نظرا لأن الكثير من المرضى لا يقومون طوعا بإجراء الفحوص المعملية اللازمة ويلجؤون مباشرة لأخذ جرعات الملاريا المنتشرة بكثرة في السودان والتي تتشابه أعراضها إلى حد ما مع أعراض حمى الضنك، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

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وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها حالات إصابة بفيروس حمى الضنك في العاصمة الخرطوم، لكن الفيروس تسبب في مقتل نحو 40 شخصًا بعد انتشاره في الربع الأخير من 2022 في أكثر من نصف ولايات البلاد البالغة 18 ولاية.

2500 حالة

وسجلت خلال الفترة المذكورة نحو 2500 حالة، لكن منظمات صحية مستقلة تقول إن العدد كان أكبر بكثير.

وحمى الضنك هي مرض فيروسي؛ ينتقل إلى الإنسان بواسطة لسعات إناث بعوض من فصيلة الزاعجة المصرية؛ الحاملة للعدوى.

 

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