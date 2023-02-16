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تسبب ارتفاع عدد الإصابات في اكتظاظ المستشفيات

حمى الضنك تفتك بحياة 26 شخصًا في بوليفيا

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
حمى الضنك تفتك بحياة 26 شخصًا في بوليفيا
المواطن - فريق التحرير

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أودى وباء حمّى الضنك، وهو مرض فيروسي ينتقل عن طريق البعوض، بحياة 26 شخصًا منذ بداية العام في بوليفيا، فيما تسبّب ارتفاع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة في منطقة سانتا كروز إلى اكتظاظ المستشفيات، وفقًا لما أعلنته الحكومة البوليفية أمس الأربعاء.

إجمالي الإصابات والوفيات

وأفادت وزارة الصحّة في بيان أنّ مجموع حالات الإصابة بحمّى الضنك في بوليفيا بلغ 6845، والعدد الإجمالي للوفيات 26.

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وأردفت أنّ إقليم سانتا كروز الأكثر سكانًا والأغنى في البلاد، سجّل “أعلى عدد من المصابين” بلغ 5225 إصابة.

وبدأت الإصابات بحمّى الضنك تتزايد في الإقليم خلال الأيام القليلة الماضية، ما تسبّب في اكتظاظ المستشفيات.

وتابعت ميلكا كاسيريس مديرة الطوارئ في مستشفى الأطفال “ماريو أورتيز” في مدينة سانتا كروز، “نحن في وضع حرج”.

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