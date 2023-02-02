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إتاحة الحذف من الجروبات

خاصية مرتقبة جديدة من سناب شات

2023-02-02 الساعة 7:42
خاصية مرتقبة جديدة من سناب شات
المواطن - فريق التحرير

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قال عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض والخبير التقني عبدالله السبيعي، إنه أصبح متاحًا إزالة أحد الأشخاص من أعضاء الجروب في سناب شات لكنه يتسبب في إحداث مشكلة.

وذكر السبيعي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن حذف الأعضاء من جروب السناب شات حتى وإن لم يكن مشرفًا يتسبب في مشكلة.

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المغادرة أو تركها

جدير بالذكر أنه لا يمكنك حذف المجموعة بمجرد ما قمت بإنشائها، وكل ما يمكنك فعله هو مغادرتها أو تركها للحذف الأوتوماتيكي في حالة ما لم تكن نشطة لفترة طويلة، كما أن سناب شات لا يتيح أيضًا إمكانية حذف الأشخاص من دخل المجموعة بمجرد إنشائها، ولن يكون أمامك سوى أن تطلب منهم المغادرة.

تغيير اسم المجموعة

من ناحية أخرى، يمكنك تغيير اسم المجموعة من خلال التوجه إلى تبويب Chat في التطبيق ثم الضغط المطول على اسم المجموعة ثم الضغط على More ثم Edit Group Name لتغيير الاسم، كما يمكنك إيقاف إشعارات المجموعة من داخل نفس القائمة ولكن بعد الضغط على More قم بالضغط على Message Notifications قم باختيار Silent.

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