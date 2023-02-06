خالد الزعاق: الهزات الارتدادية أخطر من الزلزال نفسه

أكد خالد بن صالح الزعاق، الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية أن زلزال تركيا يعتبر الأعنف منذ عام 1999.

الزلزال الأعنف

وقال الزعاق، عبر تغريدة له في تويتر اليوم الاثنين، إن الهزات الارتدادية للزلازل تكون أحيانًا أخطر من الزلزال نفسه، فهي تعمل على خلخلة المتماسك.

وأضاف: “زلزال تركيا وسوريا الذي حدث فجر اليوم الاثنين يعتبر هو الأعنف منذ 1999 بلغت قوته 7.8 درجة وأعقبه 76 هزة ارتدادية”.

قوة الزلزال