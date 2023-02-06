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زلزال تركيا الأعنف منذ 1999

خالد الزعاق: الهزات الارتدادية أخطر من الزلزال نفسه

2023-02-06 الساعة 1:06
خالد الزعاق: الهزات الارتدادية أخطر من الزلزال نفسه
المواطن - فريق التحرير

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أكد خالد بن صالح الزعاق، الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية أن زلزال تركيا يعتبر الأعنف منذ عام 1999.

الزلزال الأعنف

وقال الزعاق، عبر تغريدة له في تويتر اليوم الاثنين، إن الهزات الارتدادية للزلازل تكون أحيانًا أخطر من الزلزال نفسه، فهي تعمل على خلخلة المتماسك.

وأضاف: “زلزال تركيا وسوريا الذي حدث فجر اليوم الاثنين يعتبر هو الأعنف منذ 1999 بلغت قوته 7.8 درجة وأعقبه 76 هزة ارتدادية”.

قوة الزلزال

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض.

وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.

حصيلة الضحايا

وبحسب آخر حصيلة، فقد تسبب الزلزال المدمر في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، جراء أكبر زلزال تشهده تركيا منذ قرن على الأقل، بحسب وصف نائب الرئيس التركي.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، خلال خطاب متلفز: “وصل عدد ضحايا الزلزال الذي كان مركزه محافظة كاهرمنمراس إلى 284 قتيلاً، وأصيب 2323 شخصاً، وانهار أكثر من 1700 منزل. وأضاف نائب الرئيس التركي: “أكثر الأحياء المتضررة كان حي كاهرمنمراس، حيث قُتل ما لايقل عن 70 شخصاً”.

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