المملكة تعرب عن تضامنها وتعازيها لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال خالد الزعاق: الهزات الارتدادية أخطر من الزلزال نفسه اشتراط شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة وقوع إصابات في انقلاب حافلة سياحية بمصر انطلاق مؤتمر “ليب” التقني الدولي بالرياض بشعار نحو آفاق جديدة قوة السوق السعودي تدفع أوراكل لاستثمار 1.5 مليار دولار الإطاحة بمواطن هيأ موقعاً لتفكيك المركبات وضبط 11 سيارة مسروقة إنقاذ حياة طفلين تعرضا لاختناق بسبب حريق في الجوف الأكاديمية الوطنية البحرية تعلن عن فرص للتدريب بمسمى “قبطان سفينة” إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في جدة
أكد خالد بن صالح الزعاق، الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية أن زلزال تركيا يعتبر الأعنف منذ عام 1999.
احيانا الهزات الارتدادية اخطر من الزلزال الرئيسي #شاهد ⚠️#Turkey #earthquake #هزه_ارضية
pic.twitter.com/D9yEnv8iAiقد يهمّك أيضاً
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) February 6, 2023
وقال الزعاق، عبر تغريدة له في تويتر اليوم الاثنين، إن الهزات الارتدادية للزلازل تكون أحيانًا أخطر من الزلزال نفسه، فهي تعمل على خلخلة المتماسك.
وأضاف: “زلزال تركيا وسوريا الذي حدث فجر اليوم الاثنين يعتبر هو الأعنف منذ 1999 بلغت قوته 7.8 درجة وأعقبه 76 هزة ارتدادية”.
وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض.
وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.
وبحسب آخر حصيلة، فقد تسبب الزلزال المدمر في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، جراء أكبر زلزال تشهده تركيا منذ قرن على الأقل، بحسب وصف نائب الرئيس التركي.
وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، خلال خطاب متلفز: “وصل عدد ضحايا الزلزال الذي كان مركزه محافظة كاهرمنمراس إلى 284 قتيلاً، وأصيب 2323 شخصاً، وانهار أكثر من 1700 منزل. وأضاف نائب الرئيس التركي: “أكثر الأحياء المتضررة كان حي كاهرمنمراس، حيث قُتل ما لايقل عن 70 شخصاً”.