خالد الفيصل في قصيدة يوم التأسيس: حنا أهل التوحيد مظهر ومعنى

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، قصيدة فريدة التاريخ للأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وجاءت كلمات القصيدة كالتالي:

يا جاهل فينا ترانا حكمنا.. فريدة التاريخ ثلاث مرات

زالت وعادت ثم زالت وعدنا.. والله يبعث ما يبي حي لو مات

وحنا هل التوحيد مظهر ومعنى

قول وفعل ماهيب مطمع سياسات

توحيدنا شلناه راية علمنا

ودستورنا قرآن رب العبادات

وشعارنا سيفين أمن وعدالة

ونخلة نمو الدار وعلو قامات

ومعزي التأسيس بأني وطنًا

على تحدي الوقت والفكر والذات

وعياله ملوك البطولات منا

على طريق العود هيبة وهقوات.

يوم التأسيس

تحتفل المملكة، اليوم الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.