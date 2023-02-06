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بمناسبة التتويج بالسوبر السعودي

خالد الفيصل يستقبل إدارة ولاعبي الاتحاد

2023-02-06 الساعة 9:46
خالد الفيصل يستقبل إدارة ولاعبي الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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استقبل أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، إدارة ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الاثنين.

أمير مكة يستقبل الفريق

ونشر حساب إمارة مكة المكرمة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من استقبال خالد الفيصل لإدارة ولاعبي نادي الاتحاد، بمناسبة تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي.

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أمير مكة المكرمة يستقبل الاتحاد (1)
جانب من استقبال أمير مكة للاعبين

وكان العميد قد نجح في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

أمير مكة المكرمة يستقبل الاتحاد (1)
جانب من استقبال أمير مكة للاعبين

الاتحاد في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لبدء مشواره في الدور الثاني بدوري روشن السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، بمواجهة العدالة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

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