خالد الفيصل يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز

توج الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الرابعة عشرة للعام 2022م.

وقال المشرف العام على الجائزة، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني في كلمة بالمناسبة: في هذا المساء البهي تشير بوصلة التميز نحو مكة المكان والإنسان في حفلٍ يشرّفه أمير التميز وداعمه على مدى عقودٍ من الزمان لنحتفي بالجهات والأفراد ممنْ عَمِلُوا وأتقنوا فأبدعوا، أولئك الذين نقشوا لهم في تاريخ الوطن سيرة اعتزاز وصنعوا إنجازاتٍ نفخر بها ونباهي لنتوج السباقين ممن قدّموا إسهامات خلاقة جعلت منهم أنموذجًا مشرِفًا يشار إليه بالبنان.

الفكر نحو الإبداع

وأضاف: إنّها جائزةُ مكة للتميز التي أخذت على عاتقها بث رُوح الحماس وإشعال فتيل المنافسة، وحرصت على تحفيز الهمم واستحثاث الفكر نحو الإبداع ونقل العمل إلى مدارج الإتقان وحملت لواء تكريم المبدعين والاحتفاء بهم واليوم في دورتها الرابعة عشرة تتوّج المتميزين في أفرعها التسعة جريًا على عادة كل عام.

وألقى وزير التعليم يوسف البنيان كلمة نيابة عن الفائزين جاء فيها: يسرّني في البدايةِ أن أعبرَ عن سعادتي بالحضورِ والمشاركةِ في هذا الملتقى الوطنيّ، الذي نحتفلُ فيه سويًّا بالفائزين بجائزةِ مكةَ للتميّزِ في دورتِها الرابعةَ عشرةَ لأعمالِ 2022، وأنتهزُ هذه الفرصة لأتقدمَ باسمي ونيابةً عن زملائي الفائزين في كافةِ فروعِ الجائزةِ بالشكرِ والعرفانِ لكم يا أميرَ الفكرِ والشعر؛ لما منحتُم به الفائزين بهذه الجائزةِ الغاليةِ من تقديرٍ لجهودِهم المبذولةِ في خدمةِ الوطن.

وفي الوقت ذاته، يطيبُ لي أن أتقدّمَ باسمي ونيابةً عن كافةِ الزملاءِ والزميلاتِ في قطاع التعليمِ بالشكرِ والتقدير لسموِّكم، ولسموِّ نائبكم؛ لما حظيَتْ به وزارةُ التعليمِ بكافةِ قطاعاتِها في المملكةِ من تكريمٍ بالغ، تجلّى في فوزِ وزارةِ التعليمِ بنسخة هذه الجائزةِ لعام 2022 في فرعِ التميزِّ العِمراني، وذلك نظيرَ أعمالِ الوزارة في تنفيذِ مبادرة المشاريعِ العاجلة، أثناءَ مشروعِ إزالةِ الأحياءِ العشوائيةِ في محافظة جدّة.

وأضاف يسرُني أن أتقدمَ بالشكرِ والامتنانِ لقيادتِنا الرشيدة لِمَا تخصُّ به قطاعَ التعليمِ من رعايةٍ كريمة، وتوجيهاتٍ سديدة، ودعمٍ سخيٍّ لا حدودَ له، كما أتقدمُ بالشكرِ والتقديرِ لمستشارِ خادمِ الحرمين الشريفين أميرِ منطقةِ مكةَ المكرمة، ولنائبه، ولمحافظِ مدينةِ جدة، وقادةِ ‏القطاعاتِ الحكوميّةِ في منطقةِ مكةَ المكرّمة، ولكافةِ الشركاءِ من القطاعِ الخاصِّ، وذلك لحرصِهم الكبيرِ على تحقيقِ هذا المنجزِ الوطنيّ، وتطويعِ كافةِ التحدّياتِ التي واجهتْ تنفيذه. الأمرُ الذي أسهمَ بصورةٍ فاعلةٍ في تحقيقِ وزارةِ التعليمِ هذه الجائزةِ الغالية.

تكريم الفائزين

عقب ذلك كرّم الأمير خالد الفيصل الفائزين على النحو التالي الفائز بجائزة فرع التميز الإداري أمانة محافظة جدة مقابل مشروع إزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، كما نالت جائزة فرع التميز الثقافي هيئة التراث نظير مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، وفي فرع التميز البيئي فازت الهيئة العامة لعقارات الدولة نظير مبادرة الصك الموحد، وحصلت على جائزة التميز العمراني وزارة التعليم لقاء مبادرة المشاريع العاجلة بمحافظة جدة، وحققت جائزة فرع التميز في خدمات الحج والعمرة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نظير مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة، وفي فرع التميز الاجتماعي فازت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظير أعمالها أثناء مشروع إزالة الأحياء العشوائية، كما نالت جامعة أم القرى جائزة فرع التميز العلمي والتقني نظير كرسي العشوائيات، وفازت بجائزة التميز الاقتصادي شركة معادن للذهب ومعادن الأساس، وحصدت شرطة منطقة مكة المكرمة جائزة التميز الإنساني، لقاء الجهود الإنسانية والأمنية أثناء مشروع الأحياء العشوائية.

وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين كما كرّم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني نظير جهودها في مشروع الأحياء العشوائية بجدة.