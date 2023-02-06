خبأ 214.9 كجم من القات في مركبته بجازان فسقط في قبضة الأمن

قبضت دوريات شرطة محافظة فيفا على شخص بحوزته 214.9 كيلو جرام من نبات القات المخدر.

وقال الأمن العام في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إن دوريات شرطة فيفا بمنطقة جازان قبضت على مواطن بحوزته 214.9 كجم من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

وأشار الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.