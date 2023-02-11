خبير تحكيمي: الهلال له ركلة جزاء لم تُحتسب أمام ريال مدريد

قال الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان إن الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لم يحتسب ركلة جزاء لـ الهلال بعد عرقلة سالم الدوسري من قبل الالماني أنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد في الشوط الأول بين الفريقين.

وتحدث سمير عثمان الخبير التحكيمي في برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: ” هناك ضربة جزاء لم تحتسب لسالم الدوسري بعد قيام لاعب الريال روديجر بمخالفة دفع داخل منطقة الجزاء”.

وكان روديجر احتك بـ الدوسري وأسقطه في منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، لكن الحكم تايلور لم يحتسب مخالفة لمصلحة الدوسري.