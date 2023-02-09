خبير تقني يكشف حقيقة عودة تطبيق BBM

نفى الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد خبر عودة تطبيق بي بي إم للعمل مرة أخرى، وأكد أن التطبيق تم تعطيله منذ فترة طويلة.

حقيقة عودة التطبيق

وقال الرشيد، عبر حسابه اليوم الخميس في تويتر: “غير صحيح خبر عودة تطبيق BBM، التطبيق تم حذفه وتعطيله من فترة طويلة ”

وأضاف “النسخة الحالية الموجودة في متجر التطبيقات هي نسخة الأعمال وتحتاج اشتراكًا لتفعيلها”.

إيقاف الخدمة

أعلن تطبيق BBM رسمياً عن إيقاف خدماته بشكل نهائي في تاريخ 31 مايو 2019.

وعلى مدى سنوات كان تطبيق BBM هو الوسيلة المُثلى للتراسل عبر هواتف بلاك بيري، لكن يبدو أنه فقد القدرة على المنافسة في ظل وجود تطبيق واتساب الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص حول العالم.