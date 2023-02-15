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خبير توقع زلزال تركيا يحذر من ضربة أخرى لها قريبًا 

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
خبير توقع زلزال تركيا يحذر من ضربة أخرى لها قريبًا 
المواطن- فريق التحرير

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توقع الجيولوجي الهولندي، فرانك هوغربيتس، الذي سبق وأن كتب عن وقوع زلزال بتركيا قبل حدوثه ب 3 أيام، احتمالية حدوث زلزال جديد أقوى، ربما بقوة 6 درجات.

وتابع في تغريدة كتبها على حساب تويتر الخاص بـ هيئة المسح الهندسي للنظام الشمسي المعروفة بأحرف SSGEOS اختصارًا، أن الزلزال القادم قد يحدث بوسط تركيا أو حولها في الأيام المقبلة.

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ويُذكر أن تلك الهيئة هي مركز علمي يقوم بدراسة ومراقبة هندسة الأجرام السماوية ذات النشاط الزلزالي، ويشغل هوغربيتس فيها منصب الرئيس التنفيذي.

خبير توقع زلزال تركيا يحذر من ضربة أخرى لها قريبًا

هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان

وكان الباحث نفسه توقع وقوع هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان، مضيفًا حينها أن ذروة القمر في 9-10 فبراير ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات.

مضيفًا أن عددًا من الهزات الارتدادية تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال الاثنين الماضي بسوريا وتركيا.

النشاط الزلزالي يشمل العراق وإيران

وقال إنه يظهر في الخريطة نشاط زلزالي بالجنوب والجنوب الشرقي، حيث يقع لبنان، وعلى الجانب الآخر العراق وإيران.

وعن إمكانية حدوث هزة بمصر ولبنان فقال: نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم، مضيفًا: بالاستناد إلى النشاط الزلزالي فإنه قد يحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة.

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