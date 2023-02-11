خبير توقع زلزال تركيا يحذر من هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان

توقع العالم والباحث الهولندي فرانك هوغربيتس، وقوع هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان، ويأتي ذلك بعد أن سبق وحذر من حدوث الزلزال التركي والسوري قبل 3 أيام من وقوعه.

وجاء ذلك في فيديو بث مباشر لـ هوغربيتس، 55 عامًا، عبر قناته على يوتيوب، حيث قال إن ذروة القمر في 9-10 فبراير ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات، مضيفًا أن عددًا من الهزات الارتدادية تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال الاثنين الماضي بسوريا وتركيا.

النشاط الزلزالي يشمل العراق وإيران

وقال إنه يظهر في الخريطة نشاط زلزالي بالجنوب والجنوب الشرقي، حيث يقع لبنان، وعلى الجانب الآخر العراق وإيران.

وعن إمكانية حدوث هزة بمصر ولبنان فقال: نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم، مضيفًا: بالاستناد إلى النشاط الزلزالي فإنه قد يحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة.

وتابع: التنبؤ بتاريخ حدوث هزة بشكل دقيق أمر مستحيل، لذلك نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة.

الموعد المحتمل لوقوع الهزة الزلزالية

وتابع: إن ذروة القمر في 9-10 فبراير، ستكون ذات أهمية في الأيام المقبلة، حيث يمكننا أن نلاحظ ارتفاعًا بنشاط زلزالي قد تكون قوته بين 6.4 إلى 6.7 درجات، بسبب اقتران القمر مع المشتري، وهذه الحالة قد تكون شديدة الأهمية، في أسوأ الأحوال، قد نشهد نشاطًا زلزاليًا، بين 11 و12 فبراير، ولكن بحسب تقديراتي، فإن قوة الزلزال هذه قد تكون 6 درجات، تحديدًا بين 6.4 إلى 6.7 درجات.