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تحذير من تسونامي بعد الزلزال المدمر

خبير زلازل: 14 دولة مهددة بالهزات الارتدادية

2023-02-09 الساعة 8:38
خبير زلازل: 14 دولة مهددة بالهزات الارتدادية
الواطن - فريق التحرير

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قال مدير مرصد ومعهد كانديلي لأبحاث الزلازل في تركيا هالوك أوزنر، إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي وقع في كهرمان مرعش، يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط.

أكبر أضرار

وقال أونز، في حديث مع الشبكة الأمريكية سي إن إن: “نواجه أكبر أضرار أحدثها زلزال في هذه المنطقة منذ عام 1999”. وأضاف أن التقديرات تشير إلى وقوع الزلزال في منطقة شرق الأناضول، ما أدى إلى حدوث تصدع في 180 كيلومترًا.

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وقال: “نواجه أكبر زلزال ضررًا حدث في هذه المنطقة بعد زلزال 17 أغسطس 1999”.

استمرار الهزات الارتدادية

وتابع أوزنر: “من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية لأشهر، وربما تصل لعام، وقد نواجه خطر أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي في منطقة البحر المتوسط، وأبلغنا 14 دولة بذلك”.

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