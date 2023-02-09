خبير زلازل: 14 دولة مهددة بالهزات الارتدادية

طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة بدرجة تحت الصفر قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة شاغرة شركات التكنولوجيا تساهم في دعم ضحايا الزلازل جامعة الملك سعود تعلن بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الثالث توقعات صادمة لحصيلة الضحايا في زلزال تركيا وسوريا لحظة انطلاق طلائع الجسر الجوي السعودي لسوريا وتركيا 5 مزايا للنسخة الجديدة من تطبيق صحتي احتراق نيزك يضيء السماء جهة نجد خط الحماية الأول للوطن ضد تهريب المخدرات والممنوعات
قال مدير مرصد ومعهد كانديلي لأبحاث الزلازل في تركيا هالوك أوزنر، إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي وقع في كهرمان مرعش، يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط.
وقال أونز، في حديث مع الشبكة الأمريكية سي إن إن: “نواجه أكبر أضرار أحدثها زلزال في هذه المنطقة منذ عام 1999”. وأضاف أن التقديرات تشير إلى وقوع الزلزال في منطقة شرق الأناضول، ما أدى إلى حدوث تصدع في 180 كيلومترًا.
وقال: “نواجه أكبر زلزال ضررًا حدث في هذه المنطقة بعد زلزال 17 أغسطس 1999”.
وتابع أوزنر: “من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية لأشهر، وربما تصل لعام، وقد نواجه خطر أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي في منطقة البحر المتوسط، وأبلغنا 14 دولة بذلك”.